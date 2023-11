Pochi istanti fa la Juventus ha pubblicato una nota in merito a quello che è il report dell'allenamento odierno, dove si è rivisto anche il brasiliano Danilo.'La Juventus ha ripreso subito la preparazione in vista della gara contro il Monza e per Massimiliano Allegri sono arrivate buone notizie dall'infermeria. Infatti, Danilo, questa mattina, ha lavorato parzialmente insieme ai compagni'.