Altra giornata di doppi allenamenti alla, dove i giocatori, sotto lo sguardo e la guida di Max, hanno proseguito la preparazione atletica in vista della prima amichevole di dopodomani con il Cesena. Ecco il comunicato.Giornata di lavoro intenso anche oggi per il gruppo dei bianconeri, che fra due giorni scenderanno in campo al Training Center, in amichevole contro il Cesena.Alla Continassa la squadra ha lavorato sia al mattino che al pomeriggio; nella mattinata, tutti sul terreno di gioco per lavorare prima su test atletici e poi concentrarsi su un'intensa sessione col pallone. In particolare, anche in vista dell'amichevole di sabato, l'attenzione si è focalizzata sulla tecnica, prima sui controlli di palla, e poi sul possesso e sulle scelte di gioco.Nel pomeriggio il gruppo ha lavorato in palestra.Domani ovviamente si torna in campo, per una doppia seduta, la prima delle quali al mattino".