Dal sito ufficiale della Juventus:



"La Juventus saluta il 2021 in campo. Ultimo allenamento dell’anno per i bianconeri, pronti ad accogliere un 2022 che sarà fin da subito ricco di sfide impegnative e stimolanti.



Dopo la ripresa nel pomeriggio di ieri, oggi doppia seduta allo Juventus Training Center, con i sudamericani che hanno raggiunto la squadra. Mattinata all’insegna di esercitazioni tecniche miste, pomeriggio dedicato al lavoro atletico sul campo. In entrambe le sedute si è svolto, come da programma, lavoro individuale.



Domani primo allenamento del 2022: appuntamento al pomeriggio.".