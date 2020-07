La Juve si è allenata oggi in vista del posticipo della 34esima giornata di Serie A, in programma domani contro la Lazio all'Allianz Stadium. Di nuovo in gruppo Bentancur, Bonucci e De Ligt.



IL REPORT - Ancora un allenamento tardo pomeridiano per la Juve, dopo quello di ieri.



Il weekend di lavoro si è quindi concluso per i bianconeri, che si sono allenati al Training Center focalizzando l’attenzione, come di consueto in questi casi, sui dettagli della preparazione alla gara contro la Lazio.



La Juve scenderà in campo dunque domani sera, per la quintultima giornata di Serie A: appuntamento alle 21.45 all’Allianz Stadium".