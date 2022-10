Il report dell'allenamento dellail giorno dopo la sconfitta contro il Milan e subito verso la sfida di Champions contro il Maccabi Haifa."Rientrata in serata dalla trasferta di Milano, laAll'orizzonte, infatti, c'è un altro appuntamento importante, questa volta in Champions League.Martedì 11 ottobre alle ore 18:45 i bianconeri affronteranno in Israelenel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UCL.Squadra al lavoro, dunque, questa mattina seguendo questo programma:esercitazioni per sviluppo azione con conclusioni su cross e possesso palla con attacco della profondità e partitina sotto la pioggia per il resto del gruppoDomani sarà già vigilia: alle ore 10:30 ci sarà l'allenamento (con il primo quarto d'ora LIVE su Juventus TV) e alle ore 12:30 sarà il momento della conferenza stampa di presentazione del match (in diretta streaming, dall'Allianz Stadium).Poi si parte per Israele."