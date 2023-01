Il report dellasull'allenamento odierno, il giorno dopo la vittoria in Coppa Italia.All'indomani del successo 2-1 sul Monza in Coppa Italia, che ha consegnato la qualificazione al prossimo turno della competizione (giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium in scena i quarti di finale contro la Lazio), lIl gruppo si è ritrovato al mattino per focalizzarsi sul faccia a faccia con gli orobici. Scarico per chi è sceso in campo contro il MonzDomani, vigilia di Juventus - Atalanta, conferenza stampa di Mister Allegri alle ore 12:00 (diretta su Juventus TV) e a seguire allenamento pomeridiano.