Laha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento di oggi. Ancora a parte, a causa della sinusite c he l'ha tenuto fuori ieri, nella sfida di Coppa Italia vinta 4-0 contro l'Udinese."Archiviato lo splendido esordio in Coppa Italia, il 4 a 0 in casa contro l’Udinese, i bianconeri si sono subito ritrovati al JTC.Questa mattina gli uomini di Sarri hanno lavorato divisi in due gruppi: scarico per chi ha giocato, mentre esercitazioni con la palla e conclusioni a rete per il resto della squadra (compreso chi è subentrato nella partita di ieri).La seduta di domani è in programma al mattino".