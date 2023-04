Continua la preparazione della Juve per la sfida contro il Bologna, di seguito il comunicato del club sull'allenamento odierno."Lo ha detto Mister Allegri: bisogna ritornare a vincere.E bisogna farlo già nella prossima partita, per continuare la corsa nei primi posti del campionato. Con questo pensiero la squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare la sfida di domenica sera al Bologna.Esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero palla e sviluppo della manovra. Questo il menu dell’allenamento (cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Next Gen), che si è concluso come sempre con la partitella.Il menu di domani: alle 12, live su Juventus Tv, le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa, poi allenamento di rifinitura e partenza per Bologna."