Da Juventus.com, il report dell'allenamento.



Non poteva esserci miglior viatico per un match in cui i bianconeri sono chiamati a una rimonta, che una vittoria… in rimonta.



Ieri la Juve ha battuto con una bella prova la Lazio, e arriva col sorriso alla preparazione della sfida più importante, il ritorno di Champions League contro il Porto, martedì sera all’Allianz Stadium.



I bianconeri sono dunque scesi in campo in mattinata alla Continassa: scarico come sempre per chi ha giocato ieri, lavoro sul possesso palla per il resto del gruppo.



Domani la Juve si allenerà in tarda mattinata, mentre alle 15 è in programma la conferenza stampa della vigilia, cui parteciperanno da remoto i giornalisti invitati. Entrambi gli appuntamenti, come sempre, saranno live su Juventus Tv.