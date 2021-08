Dal sito ufficiale della"La Juve è rientrata in serata da Udine e oggi si è rimessa al lavoro per concentrarsi sulla seconda di campionato, Juve-Empoli (fischio d’inizio alle 20.30 all’Allianz Stadium).La squadra si è ritrovata in mattinata, per una seduta dedicata allo scarico, in palestra, per chi è sceso in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto, in campo, esercitazioni tecniche ad alta intensità.Domani i bianconeri saranno a riposo, si riprende mercoledì con una seduta doppia alla Continassa."