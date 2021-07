Dal sito ufficiale della"Al JTC, dopo il successo per 3-1 della Juventus sul Cesena nella prima amichevole stagionale disputatasi sabato pomeriggio, è iniziata una nuova settimana di preparazione che culminerà sabato sera alle ore 21.00 con la sfida contro il Monza (all’U-Power Stadium), valevole per la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”.Seduta pomeridiana per i bianconeri, ai quali si sono aggregati diversi Nazionali tra cui Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey (in attesa degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Selezioni).L’allenamento odierno si è aperto con una parte di lavoro atletico, seguito da una parte tecnica focalizzata sul possesso palla e sullo sviluppo della manovra offensiva.Domani torna la consueta doppia sessione, mattino e pomeriggio. Sempre domani, alle ore 14.30, è in programma la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri che si potrà seguire LIVE su Juventus TV."