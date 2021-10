"Mentre continuano gli impegni dei bianconeri in Nazionale – ieri in campo Cuadrado, Bentancur, Danilo, Alex Sandro e McKennie, oltre a Rabiot, che con la sua Francia ha sconfitto il Belgio all’Allianz Stadium, dove domenica scenderà in campo l’Italia, proprio contro il Belgio - i giocatori rimasti a Torino proseguono il lavoro allo Juventus Training Center. Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, con nel mirino il test contro l’Alessandria.L’amichevole, lo ricordiamo, è fissata per domani, sabato 9 ottobre, alle 11:00 proprio al JTC, con diretta esclusiva su Juventus TV."