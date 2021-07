Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito,: "È iniziata una nuova settimana di preparazione per gli uomini di Massimiliano Allegri allo Juventus Training Center. La squadra - in attesa del rientro dei giocatori della Nazionale - è scesa in campo in mattinata dove ha svolto esercitazioni atletiche e tecniche, basate principalmente sulla fase difensiva. Nel pomeriggio si sono allenati in palestra. Domani, martedì 20 luglio, si ripeterà la formula del doppio allenamento".