La Juventus è rientrata dalla prima trasferta di Champions League e si è subito ritrovata, questa mattina, alla Continassa.Scarico, come sempre, per i giocatori maggiormente impegnati contro il PSG, lavoro sul possesso palla e partitella per il resto del gruppo.Domenica si gioca all’Allianz Stadium contro la Salernitana alle 20.45 (Arbitra Marcenaro, assistito da Scarpa e Trinchieri, quarto ufficiale Sozza, VAR Banti, AVAR Meli). Il gruppo domani effettuerà un giorno di riposo, per riprendere la preparazione alla gara venerdì.Domani, però, sarà un giorno importante per Fagioli, Miretti e Soulé, che alle 14.30 incontreranno i giornalisti nella sala stampa dell’Allianz Stadium. Diretta streaming su Juventus Tv.