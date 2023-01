E' terminato da poco l'allenamento odierno della Juventus, con i bianconeri che hanno ritrovato anche i due Campioni del Mondo Paredes e Di Maria. Di seguito il report dell'intera seduta, con annesso orario in cui inizierà la conferenza stampa di Massimilano Allegri in vista della sfida contro la Cremonese.'È iniziata la settimana che porterà la Juventus a giocare la prima partita ufficiale del 2023. Prima gara che coinciderà con la ripresa del campionato e la vedrà giocare in trasferta sul campo della Cremonese mercoledì 4 gennaio alle ore 18:30. Per vedere la squadra di Mister Allegri all’Allianz Stadium, invece, bisognerà attendere sabato 7 gennaio quando a Torino arriverà l’Udinese.'Adesso tutta l’attenzione, però, è rivolta alla sfida dello Zini di Cremona. Per prepararla al meglio, nell’allenamento odierno, i bianconeri si sono focalizzati su esercitazioni tecniche per la fase difensiva in fase avanzata e nella propria metà campo ed esercitazioni individuali. Wojciech Szczesny ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Angel Di Maria e Leandro Paredes sono rientrati al JTC dopo la vittoria del Mondiale'.