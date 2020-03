La Juve ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno, che si è svolto alla Continassa questo pomeriggio. Cristiano Ronaldo ha usufruito di un giorno di riposo.Non si fermano, in questo momento complicato, gli allenamenti dei bianconeri, che sono scesi in campo nel pomeriggio di oggi al Training Center Continassa.Dopo il giorno di riposo concesso ieri, il gruppo ha ricominciato l’attività in campo, cominciando con una fase dedicata al lavoro aerobico, indirizzato a tutti i calciatori, per poi focalizzarsi su possesso e partita per chi non ha giocato domenica contro l’Inter.Domani si torna in campo in tarda mattinata".