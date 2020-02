Le ultime dal JTC

Domani la conferenza del Mister dalle 13:15 su @JuventusTV#VeronaJuve #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfc) February 6, 2020

Laha diramato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno alla Continassa, in vista della sfida con il Verona di sabato sera.“Prosegue il cammino verso la sfida di sabato sera al “Bentegodi” di Verona. Anche oggi i bianconeri sono scesi in campo in mattinata per allenarsi agli ordini di Mister Maurizio Sarri, in una seduta focalizzata sulla preparazione alla partita e lavoro di rapidità.Paulo Dybala ha effettuato l’allenamento completo con la squadra, mentre Leonardo Bonucci, come da programma, ha effettuato un allenamento personalizzato”.