Archiviata la gara con il Sassuolo, la Juventus è tornata subito ad allenarsi. Nel mirino c’è la trasferta di sabato in casa dell’Hellas Verona, appuntamento al quale i bianconeri vogliono arrivare nelle migliori condizioni.La squadra ha lavorato divisa in due: seduta di scarico per chi è sceso in campo ieri sera, combinazioni di gioco per il tiro, possesso palla e partitina per il resto del gruppo.Domani allenamento in programma al pomeriggio.Da Juventus.com.