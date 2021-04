Dal sito ufficiale della Juventus: "Bianconeri di nuovo in campo questa mattina al Training Center per continuare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato.



Domenica la Juve sarà impegnata nella trasferta di Firenze e vorrà dare seguito all’importante successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Parma (3-1) all’Allianz Stadium.



Per farlo il gruppo ha svolto la sessione odierna concentrandosi su esercitazioni tecniche e possesso palla.



Domani sarà già vigilia e Mister Andrea Pirlo, alle ore 12.30 risponderà alle domande dei giornalisti collegati da remoto. Come di consueto, la conferenza stampa si potrà seguire su Juventus TV.



A seguire una nuova seduta di lavoro per i bianconeri prima della partenza per Firenze, prevista per il tardo pomeriggio".