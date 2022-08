Nella mattinata di oggi erano già filtrate notizie positive per tutto il mondo Juve su quelle che sono le condizioni e i tempi di recupero di Angel Di Maria. Si spera di averlo tra i convocati già per la trasferta di Firenze. Ma nel report dell'allenamento pubblicato qualche istante fa sul sito ufficiale della Juventus, si evince che il Fideo ha già fatto il suo rientro parziale in gruppo. Di seguito la nota della società.'Seconda gara consecutiva all’Allianz Stadium all’orizzonte per la Juventus, che, mercoledì 31 agosto alle 20:45, ospita lo Spezia (dirigerà l’incontro il signor Colombo, Scatragli e Marchi assistenti, Valeri IV ufficiale, VAR Nasca e AVAR Longo).La squadra si è ritrovata al JTC al mattino: esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross.Domani, vigilia del match, allenamento fissato per il mattino. A seguire, alle 14:00, Mister Allegri incontrerà i giornalisti nella sala stampa dell’Allianz Stadium per la consueta conferenza di vigilia (live su Juventus TV)'.