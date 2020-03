La Juventus non si ferma, anche se resta nel dubbio sui prossimi impegni di campionato. Così, la società ha comunicato il report dell'allenamento quotidiano, con la mattinata alla Continassa che si è svolta in regolarità, malgrado ancora qualche dubbio sul prossimo futuro. Giorgio Chiellini, tornando al campo, ha svolto lavoro personalizzato, ma nulla di allarmante: era già stato programmato.



Ecco il comunicato:



"Non si ferma l’attività della Juventus, che sta aspettando l’ufficialità dei suoi prossimi impegni, e intanto prosegue gli allenamenti alla Continassa. Oggi i bianconeri si sono allenati al mattino, focalizzando l’attenzione, dopo la fase di riscaldamento, sulla tecnica e sulla tattica. Giorgio Chiellini ha svolto seduta personalizzata sul campo come da programma. Si torna in campo nella tarda mattinata di domani".