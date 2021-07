Dal sito ufficiale della"Giornata intensa, oggi, fra Training Center e Allianz Stadium. Dopo la sessione unica di ieri, il gruppo è tornato a disputare oggi un doppio allenamento.Al mattino, in campo: anche oggi la seduta è stata prettamente tecnica basata su “torelli”, giocati ad alta intensità, e possessi indirizzati alla gestione palla e per lo sviluppo del gioco.Nel pomeriggio, prima all’Allianz Stadium si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Mister Allegri, poi, di nuovo alla Continassa, il gruppo si è ritrovato per il secondo allenamento del giorno, dedicato alla forza, in palestra.Domani di nuovo doppia sessione: mattino e pomeriggio."