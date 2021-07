Dal sito ufficiale della"Sabato di lavoro per il gruppo, che, come ieri e giovedì, ha lavorato in doppia seduta alla Continassa.Al mattino, sotto un sole estivo, i bianconeri sono scesi in campo e, dopo l'attivazione muscolare, si sono dedicati a una serie di esercitazioni tecniche, che hanno avuto come focus il lavoro sul possesso della palla, per poi concludere con la parte finale dell'allenamento, dedicata alla fase atletica.Dopo una pausa pomeridiana, il gruppo si è spostato in palestra, per la seconda seduta della giornata.Domani, i giocatori sono attesi in campo al Training Center per un'unica seduta al mattino."