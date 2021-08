A due giorni dall'esordio in Serie A contro l'Udinese, la Juventus continua la preparazione alla Continassa. Ecco il report della seduta odierna:"Dopo l’ottimo test di giovedì sera al JTC, che ha visto i bianconeri in campo con l’Under 23, prosegue il countdown per l’esordio in campionato. La Juve è attesa dalla prima giornata di Serie A, in casa dell’Udinese.Antivigilia di sfida con i friuliani che ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri svolgere una seduta tecnica in mattinata con esercitazioni prevalentemente per lo sviluppo della manovra avanzata e la reazione su palla persa.Domani, sabato 21 agosto, Massimiliano Allegri presenterà la sfida nella conferenza stampa della vigilia (live alle 12:00 su Juventus TV); a seguire allenamento e partenza per il Friuli".