Dal sito ufficiale della Juventus:"Giovedì mattina in campo per la Juventus che, dopo la doppia seduta di allenamento di ieri, si è ritrovata al Training Center per continuare a preparare la partita contro l’Empoli.Sabato sera, con fischio d’inizio alle ore 20.45, i bianconeri torneranno all’Allianz Stadium che per l’occasione aprirà le proprie porte ai tifosi.L’obiettivo sarà quello di arrivare alla sosta per le Nazionali con una vittoria contro la formazione toscana. Per ottenerla la squadra, nella sessione odierna, si è focalizzata su esercitazioni per lo sviluppo della manovra contro il pressing.Per domani, vigilia di campionato, l’appuntamento è previsto per il mattino. Alle ore 13.30, invece, Mister Allegri presenterà il match contro l’Empoli in conferenza stampa, come sempre LIVE su Juventus TV".