Al netto dei bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali (ai quali si è aggiunto in giornata anche Adrien Rabiot), la Juve si è ritrovata oggi pomeriggio al JTC per riprendere la preparazione. Al termine della “international break” sono infatti in programma due trasferte: quella con il Napoli e l’esordio stagionale in Champions con il Malmoe.Il report della Juventus sul proprio sito ufficiale