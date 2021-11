Prosegue il calendario denso di impegni della Juventus che questa mattina si è ritrovata al JTC per iniziare a preparare il prossimo appuntamento. Martedì sera, alle ore 20.45, i bianconeri saranno attesi dalla trasferta allo Stadio “Arechi” contro la Salernitana. Questo turno infrasettimanale sarà valido per la quindicesima giornata di campionato.Come detto, il gruppo si è allenato in mattinata: scarico tra palestra e piscina per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta, lavoro sul campo per la restante parte della squadra.Domani sarà già vigilia di Serie A:Dopo la seduta di lavoro è prevista la partenza per Salerno.Da Juventus.com