La Juve si prepara ad affrontare il Bologna. Appuntamento sabato pomeriggio all’Allianz Stadium alle 18:30.



Ecco il report del club sull'allenamento: "Juve, come dicevamo, di nuovo in campo al Training Center dopo l’importante vittoria di sabato sera a Cagliari. Oggi il gruppo si è ritrovato agli ordini di Mister Allegri e si è focalizzato sulla tecnica con esercitazioni per la trasmissione della palla, gestione del possesso con partitella finale.



Assente Alex Sandro che ha usufruito di una giornata di permesso.

L’appuntamento per domani è nuovamente fissato per il mattino".