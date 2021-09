Dal sito ufficiale della"Tutti imbattuti i bianconeri impegnati ieri sera con le Nazionali.Iniziando dall'Europa, la Polonia ha vinto 1-7 a San Marino: primo tempo in clean sheet Wojciech Szczesny che ha poi lasciato posto a Lukasz Skorupski.Non ha giocato Alvaro Morata nel 4-0 della Spagna contro la Georgia; stessa sorte per Dejan Kulusevski nella vittoria in amichevole per 2-1 della Svezia contro l'Uzbekistan.Importante pareggio dell'Italia a Basilea, contro la Svizzera, contendente principale del girone. In campo dal primo minuto Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, ingresso a gara in corso per Federico Chiesa.Spostandoci in sudamerica, nottata in gol per Juan Cuadrado che ha pareggiato, su rigore, l'iniziale rete di Sanabria: 1-1 il finale. Vittoria per 4-2 dell'Uruguay contro la Bolivia, con Bentancur in campo per la prima fase della partita."