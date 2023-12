Mentre si cercano di decifrare le intenzioni di Adrien Rabiot per il prossimo anno e, soprattutto, si lavora in vista di un mercato di gennaio che dovrà portare in dote almeno un centrocampista, lasi appresta a preparare carta e penna per altri rinnovi, dopo quelli di Federico Gatti, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli. Il primo giocatore in lista è Gleison, in scadenza nel 2027 ma pronto a prolungare fino al 2028 per cifre in linea con i circa 5 milioni di euro netti attuali, che ne fanno anche a livello retributivo uno dei punti di riferimento della rosa: una strategia, questa, che consente sia di spalmare l'ammortamento relativo al cospicuo investimento effettuato per lui dal club nel 2022 sia di consolidare nel contempo un matrimonio che negli ultimi mesi si è decisamente rinsaldato. Intorno a Natale si metterà tutto nero su bianco, secondo Tuttosport.E poi c'è il fronte Daniele, altra nota lieta di questa prima parte di stagione. I colloqui con il suo agente Davide Torchia sono iniziati da parecchio e, salvo sorprese, porteranno a un rinnovo con vista sui due prossimi campionati, almeno fino al 2026, con il compromesso di una rivisitazione al ribasso dell'ingaggio. Lavori in corso, ma dietro l'angolo si vede già il traguardo...