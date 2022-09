Come racconta Gazzetta, il recupero di, però, sta progredendo più velocemente delle più rosee previsioni, tanto da far pensare alla sua presenza proprio a Lisbona contro il Benfica in Champions. Anche per il Polpo, però, non ci sono tabelle di marcia ufficiali. Di sicuro freme per averlo a disposizione Allegri: il tecnico sinora ha dovuto maneggiare una Juve definita da lui stesso “virtuale”, ma con il ritorno di Chiesa e Pogba sarebbe una bella realtà.