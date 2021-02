1









Bisognerà attendere. Per sapere e per capire chi e come sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la sfida di sabato contro la Roma. La gara di San Siro non ha lasciato strascichi da questo punto di vista: l'unico acciaccato resta Bentancur - resiste il problema al piede - ma per la gara con i giallorossi il riposo è certo, data la squalifica accertata dal giudice sportivo. E gli altri? O meglio: gli altri due. Solo Ramsey e Dybala restano ai box, con il gallese che potrebbe provare a stringere i denti. LE CONDIZIONI - Aaron, infortunatosi il giorno dopo la gara con la Sampdoria in allenamento, sta smaltendo il riacutizzarsi di un problema muscolare. Dalla Continassa filtra ottimismo circa un suo impiego con la Roma: dipenderà dalle sensazioni del giocatore, se si sentirà in grado di poter giocare al meglio e senza grossi impedimenti. Insomma, va verso un posto tra i convocati, dove mancherà ancora una volta Paulo Dybala: l'argentino lotta contro la lesione al legamento del ginocchio, arrivata lo scorso 10 gennaio con il Sassuolo. Continua con il lavoro personalizzato. Per la prossima settimana è previsto il ritorno in gruppo.