Come racconta Tuttosport, ora procede nel migliore dei modi e il ritorno in gruppo dia ottobre, anche se solo parzialmente, non sembra in discussione. E per una squadra che sta decisamente accusando a livello mentale gli ultimi risultati negativi, come prova l’assenza di reazioni a Monza, né all’espulsione di Di Maria né allo svantaggio, tornare a vedere sul campo uno dei suoi componenti di maggiore qualità può rappresentare già un aiuto per cambiare atteggiamento mentale