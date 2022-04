Come racconta La Gazzetta dello Sport, ora Allegri deve evitare di finire con zero titoli, come nella vita juventina non gli è mai successo: dal 2014 al 2019, ha sempre vinto almeno due trofei. Uno, per quanto minore, gli consentirebbe di guardare con più fiducia al domani, di dare forza alla sua lettura di questo 2021-22, considerato una stagione di transizione, in cui bruciare i vecchi difetti - uno su tutti, le disattenzioni individuali -, ricostruire un’anima juventina e migliorare il gruppo.