In attesa di ospitare laallo Stadio Zini il 4 gennaio, laha chiuso un 2022 bello a metà: se la prima parte dell'anno, infatti, è stata ricca di emozioni, con la promozione in Serie A dopo quasi tre decenni di assenza, la seconda, da agosto a ieri, ha portato decisamente meno soddisfazioni. La squadra guidata da Massimiliano, infatti, è al terzultimo posto in classifica con appena 7 punti conquistati e soprattutto nessuna vittoria nella stagione in corso: è l'unica formazione, dalla A alla C, a mantenere questo "record" negativo.