Cristiano Ronaldo immenso. La sua fame di vittoria sembra non avere fine, come la voglia di infrangere i record, riscrivendoli volta per volta. Il suo secondo gol siglato su rigore contro la Francia è valso un primato che il centravanti della Juventus stava rincorrendo da tempo. Il penalty è stata la sua rete numero 109 con la maglia portoghese, bottino che eguaglia il record di Ali Daei per numero di gol segnati in nazionale.