Come racconta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi 10 anni nessun diciottenne aveva mai messo insieme due presenze in bianconero di fila. Per trovarne un altro bisogna tornare al 2010-2011, quando fra dicembre e febbraio Frederik Sorensen, difensore centrale, fu schierato prima 4 e poi 3 volte di seguito da Delneri, come terzino destro. Lo farà Miretti, contro il Genoa.