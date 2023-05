Ultimi 90 minuti, poi le luci allo Stadium si spegneranno per decretare il finale di stagione. Quando si riaccenderanno, il prossimo anno, è probabile che molte cose saranno cambiate per la: dai protagonisti in campo, a quelli in panchina fino ad arrivare agli spazi in tribuna occupati solitamente dalla dirigenza.Sarà, tra le altre cose, una serata di saluti. Difficile che si ripeta quanto visto l’anno scorso: la serata dedicata a, l’ultimo abbraccio del pubblico a, l’argentino che resta in campo per ultimo con gli amici. Ci saranno, però, dei gesti più o meno palesati, da parte dei calciatori in partenza che, se colti, andrebbero a rinforzare le ipotesi di mercato. Tra chi è certo che sarà l’ultima a Torino, gli argentini, e chi è più in dubbio come. Attenzione anche a: dato in partenza alla scadenza del contratto, ora è più concreta l’ipotesi rinnovo.Inoltre, ad aggiungere pepe ad un grande classico come, ci sarà la volontà di difendere un record, come riporta La Stampa: “la squadra di Allegri vuole prendersi i tre punti in questo scontro (in)diretto e così difendere il primato interno.in questa stagione di Serie A: 42 in 18 match per un record al pari del Napoli. In totale i bianconeri hanno ottenuto 13 vittorie, comprese le ultime due consecutive contro Lecce e Cremonese, oltre a 3 pareggi contro Roma, Salernitana e Atalanta. Nel bilancio, poi, rientrano le due sconfitte contro Monza e Napoli”.. Nonostante sia alle battute finali, la squadra è chiamata ad una reazione dopo le sconfitte pesanti contro Siviglia ed Empoli. Per salutare il pubblico in casa, ma soprattutto per dare un segnale e confermare il secondo posto, dietro il Napoli, conquistato sul campo.