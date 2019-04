In questa giornata che tutti ci auguriamo si concluda con la qualificazione della Juve alla semifinale di Champions,. Così viene vissuto, come se fosse un segnale della grande partecipazione dei tifosi alle vicende della squadra. Ebbene,

Lo Stadium è sempre stracolmo, un po’ perché i tifosi juventini sono tantissimi, un po’ perché il periodo è d’oro, un po’ perché l’impianto è piccolo. Il numero di spettatori, insomma, è sempre quello: oltre non si può andare. E allora è evidente che, per stabilire un record d’incasso, c’è solo una strada: aumentare i prezzi dei biglietti, che sono già esorbitanti.

In un momento di euforia collettiva, questi numeri passano inosservati oppure vengono - come dicevamo - esposti come un trofeo. In realtà dovrebbero essere tenuti accuratamente nascosti, per pudore: ogni record d’incasso è in realtà un record di prezzi, quindi è uno schiaffo ai tifosi. E rappresenta una scelta chiara: allo stadio vogliamo solo un’élite (ricca) di bianconeri.



@steagresti L'ennesima polemica dei tifosi non si fa attendere: striscione contro Agnelli allo Stadium FOTO