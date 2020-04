Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus deve cominciare a guardarsi le spalle nella corsa a Ferran Torres, spagnolo classe '00 del Valencia. Infatti, i bianconeri sono in vantaggio sul giocatore, insieme al Borussia Dortmund, ma sembra che il Real Madrid stia studiando il sorpasso. Infatti, nelle idee dei blancos, ci sarebbe quella di cedere Gareth Bale, così da liberare lo spazio per l'inserimento del giovane Ferran Torres. Un'operazione complicata, appunto, perché il Real non parte favorita, quanto almeno Juventus e Borussia.