La Juventus sta cercando un terzino. Il profilo di Achref Hakimi, laterale del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund, è uno di quelli che più stuzzica, anche se ci sono alcuni nodi da sciogliere, come riporta lo spagnolo Marca. Infatti, il futuro di Hakimi è ancora in bilico, con il giocatore che potrebbe tornare alla casa base a Madrid, ma allo stesso tempo potrebbe anche restare al Borussia. Il prezzo è alto, si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma quel che più potrebbe incidere è la concorrenza di Bayer Monaco e Paris Saint-Germain.