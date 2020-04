1









Secondo quanto riporta Ok Diario, il Real Madrid non ha intenzione di sbilanciarsi per Ferran Torres, talento del Valencia che durante questa stagione ha fatto parlare di sé. In Spagna, ma non solo, visto che anche la Juventus lo segue da vicino. Torres ha una clausola da 100 milioni, ma come vociferano dalla Spagna il Real non ha intenzione di sbilanciarsi oltre i 35-40 milioni di euro. Per questo, si apre una possibilità in più per i bianconeri, qualora Paratici vorrà puntare sul classe '00.