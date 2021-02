In passato è stato accostato anche alla Juventus come colpo di qualità, che avrebbe innalzato il livello tecnico del centrocampo. Donny Van de Beek ha scelto la via inglese la scorsa estate, accasandosi al Manchester United dove non ha trovato la gloria sperata. Pochi minuti, scarsa fiducia nei suoi mezzi, il tutto accostato ad un Bruno Fernandes imprescindibile hanno chiuso lo spazio dell’ex Ajax, che adesso viene già proiettato in ottica mercato. Come scrive il portale spagnolo Fichajes.net, il Real Madrid, vecchia estimatrice di Van de Beek, starebbe pensando di investire su di lui.