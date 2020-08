Paulo Dybala è il presente e futuro della Juventus. Trascinatore del post-lockdown, soltanto un’elongazione al retto femorale gli ha impedito di dire la sua anche in campo europeo, fatale ai bianconeri. Intanto, in Spagna il Real Madrid continua a covare il sogno: regalare la Joya a Zidane. Stando a quanto riporta Sportmediaset, degli intermediari avrebbero fatto pervenire alla Juve una grossa offerta, pari a oltre 100 milioni di euro, tra quota cash e contropartite tecniche, tra cui Isco e Toni Kroos. La Juve non vorrebbe lasciarla partire, ma molto è legato al futuro di Cristiano Ronaldo.