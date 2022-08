La chiusura potrebbe arrivare già in serata. O almeno questa è l'intenzione della, che punta a consegnare il prezioso rinforzo a Massimilianoil prima possibile, certamente in tempo per l'esordio in campionato contro il Sassuolo. Filipè sempre più vicino a indossare la maglia della Vecchia Signora, tanto che nei piani del club bianconero può atterrare a Torino già domani, per poi allenarsi con la squadra nella giornata di mercoledì.- Con il chiaro intento di accelerare la trattativa, nelle ultime ore la Juve si è mossa per recapitare all'una nuova offerta, quella definitiva, rimodulata anche nei bonus per avvicinarsi ai 15 milioni di euro richiesti in Germania. La sensazione, dunque, è che l'affare sia ormai chiuso: la parte più avanzata della fascia sinistra bianconera avrà presto un nuovo padrone, che risponderà al nome del serbo incoronato "re dei cross" nell'ultima stagione in Bundesliga.