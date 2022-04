Come racconta La Gazzetta dello Sport, oggi il livello di Vlahovic è cresciuto chiaramente, il resto dovrà arrivare in collaborazione con Allegri: il rapporto fra Max e il suo centravanti è un’altra delle chiavi della prossima stagione. L’allenatore in carriera è sempre stato abile a togliere pressioni ai giovani, anche a costo di attendere un po’ di più di quanto avrebbero voluto i tifosi per lanciarli definitivamente (accadde così con Dybala e Morata, ad esempio).