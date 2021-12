No, non è certamente un rapporto idilliaco quello tra, a prescindere da quanto capitato al brasiliano nelle scorse ore. Valutato 72 milioni di euro, Arthur è stato più fuori che dentro al campo, collezionando 109 giorni di indisponibilità. La Juve l'ha messo sostanzialmente sul mercato, come racconta La Gazzetta dello Sport. Che aggiunge come i bianconeri non farebbero certamente "le barricate per trattenere il brasiliano, che nelle gerarchie di Allegri a centrocampo viene dietro a Locatelli, Bentancur, McKennie e Rabiot".