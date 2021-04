Dopo i quarti di finale di Champions League ed Europa League, la UEFA ha aggiornato il ranking per club. La top 10 parla chiaro per la Juventus: nonostante gli ultimi due anni di sbandamenti, la Vecchia Signora si colloca al quarto posto a quota 120,00 punti. Davanti a lei solo armate del calcio mondiale come Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. E pensare che il Liverpool, vincitore della Champions nel 2019, è al nono posto. Le altre italiani fuori dalla top 10 (Roma 15ª, Napoli 20°, Inter 26ª e Atalanta 27ª).



Cosa sta a significare questo risultato? Che la strada intrapresa dalla Juve è quella giusta. Come riporta Tuttosport, nel 2012, quando alzava il primo scudetto dell’egemonia nazionale, nel ranking Uefa era 43ª. Adesso quarta. La crescita sotto la gestione Agnelli è stata verticale, così dirompente da portare la Juve a contendersi per due volte con Allegri il tetto d’Europa, purtroppo sfumato contro Barcellona e Real Madrid nel 2015 e nel 2017. A Torino tutti sognano di rivivere notti del genere con un pizzico di fortuna in più, e dunque riprendere velocemente il controllo della macchina che negli ultimi due anni è uscita di strada, prima con il Lione e poi con il Porto, sempre agli ottavi di finale. Che l’illustre quarto posto nel ranking Uefa sia da stimolo per tornare protagonisti nella coppa per club più affascinante che esista, la Champions League. Sfoglia la gallery per vedere la top 10 del ranking Uefa