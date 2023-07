Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Next Gen, passato in prestito per la prossima stagione al Sudtirol, ha raccontato il suo percorso e come ha vissuto gli è stata diagnosticata la Sindrome di Guillain-Barré, una polineuropatia su base autoimmune, che colpisce il sistema nervoso periferico, nell' ultima produzione di Juventus Creator Lab: "Il momento più brutto della mia vita è iniziato veramente dal nulla.Quando sono arrivato in ospedale mi hanno fatto qualche test, ho dormito e il giorno dopo quando mi sono alzato per andare in bagno sono caduto. Ho perso tutto. Ho chiamato il dottore e detto che non riuscivo a camminare, non sentivo più nulla.alcuni che erano con me in ospedale dopo tre giorni sono morti perché era arrivata al cuore. Ero in shock. Ero sano e da un giorno all'altro non potevo più muovermi."