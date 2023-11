Protagonista del podcast 19F, Moiseha rivelato anche un aneddoto del suo passato. Ecco il racconto dell'attaccante della: "Da piccolo spesso saltavo, una volta mi beccarono e mia madre andò a parlare con i professori accompagnata da mio fratello che mi disse: 'Se continui a marinare la scuola...'. Era più grande di me, non potevo rispondergli. Il giorno dopo lo feci di nuovo, pensai: 'Dopo quello che è successo penseranno che andrò sicuramente'. Salii su un bus solo per far passare il tempo, ero nei posti in fondo quando a un certo punto il mio amico mi disse: 'Oh Moise, c'è tuo fratello'. Era nella corsia accanto, seduto su un bus. Aveva saltato scuola anche lui. Ci guardammo sorridendo, della serie: 'Io non dico niente a mamma, tu non dire niente'...".